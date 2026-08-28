Meteo Roma – Venerdì con picco del caldo con punte di 40°C, stabile anche nel weekend ma con caldo in attenuazione

Situazione meteo a scala nazionale

Buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede una saccatura depressionaria di natura atlantica in movimento sull’Europa centro-occidentale, portando maltempo al Nord e richiamando masse di aria calda dal continente africano sul Mediterraneo con picco del caldo nelle prossime ore al Centro-Sud e sulle Isole. Tempo più stabile domani ma con passaggi nuvolosi al Centro-Sud per il fronte instabile che si allontana verso est, portando anche una attenuazione del caldo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata di venerdì che vedrà stabilità prevalente sul Lazio e soprattutto clima rovente. Sia al mattino che durante le ore pomeridiane atteso tempo asciutto con cieli per lo più soleggiati, salvo dei passaggi nuvolosi sui settori settentrionali della regione. Nuvolosità in aumento tra la serata e la notte ma senza fenomeni di rilievo associati. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature stabili o in rialzo su Roma e comprese tra i +23/+24°C della notte ed i +35/+36°C del primo pomeriggio.

Meteo Roma domani

La giornata di domani la coda del fronte instabile muoversi sul Centro-Sud, portando qualche disturbo anche sul Lazio. Sia al mattino che pomeriggio attesa infatti molta nuvolosità in transito su tutta la regione rendendo i cieli da irregolarmente nuvolosi a molto nuvolosi, ma non sono previsti fenomeni di rilievo associati e al più qualche debole pioggia sui rilievi appenninici. Progressive schiarite in arrivo dalla serata. Di seguito la tendenza meteo per i prossimi giorni. Caldo in attenuazione e temperature comprese su Roma tra i +24/+26°C della notte ed i +34/+35°C del primo pomeriggio.

Stabilità prevalente nei giorni a seguire senza eccessi di caldo

Dopo il picco del caldo atteso per la giornata odierna, come appena visto, correnti più fresche da ovest porteranno un calo delle temperature nel corso del weekend, anche se al Centro-Sud rimarranno ancora sopra media. Alta pressione che comunque proteggerà la Penisola Italiana almeno fino ai primi giorni della prossima settimana, portando tempo stabile ma senza eccessi di caldo. Su Roma le massime si assesteranno attorno ai +35°C, con clima dunque ancora molto caldo ma senza i valori estremi odierni.

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