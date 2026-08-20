Meteo Roma – Possibili piogge e temporali per venerdì, migliora nel weekend e possibile ritorno del caldo intenso prossima settimana

Situazione meteo a scala nazionale

Buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede il Mediterraneo ancora protetto da un promontorio anticiclonico ma con una saccatura depressionaria in estensione sull’Europa occidentale che va ad erodere il bordo occidentale dell’anticiclone portando all’intrusione di correnti instabili di natura atlantica su parte della Penisola Italiana. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

La giornata odierna vedrà ancora tempo stabile sul Lazio ma con peggioramento alle porte. Al mattino tempo stabile su tutta la regione con sole prevalente. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati e qualche nube in transito sull’Alto Lazio. In serata nuvolosità in aumento ma ancora tempo asciutto. Prime piogge in arrivo nella notte tra Viterbese, Reatino e Romano. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con poche variazioni e comprese su Roma tra i +24/+25°C della notte ed i +32/+33°C del primo pomeriggio.

Meteo Roma domani

La giornata di domani vedrà il Lazio alle prese con il maltempo. Al mattino attesi piogge e temporali sparsi, soprattutto sull’Alto Lazio. Al pomeriggio fenomeni più intensi in movimento verso i settori meridionali della regione. Migliora dalla serata tra schiarite e locali addensamenti bassi. Su Roma attese dunque piogge e temporali tra il mattino ed il pomeriggio, per poi migliorare in serata. Di seguito la tendenza meteo per i prossimi giorni. Temperature in calo nei valori massimi e comprese su Roma tra i +24/+25°C della notte ed i +29/+30°C del primo pomeriggio.

Tempo in miglioramento nel weekend e possibile ritorno del caldo a seguire

Il cavetto d’onda che porterà maltempo nella giornata di domani, nel corso del weekend si allontanerà verso est lasciando spazio ad un ripresa del campo barico sul Mediterraneo centrale. Questo porterà un miglioramento delle condizioni meteo su Roma e sul Lazio, con massime in lieve ripresa ma senza caldo eccessivo. Possibile ritorno del caldo invece la prossima settimana, specie da metà settimana, ma da confermare.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile, ma domani in arrivo temporali. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!