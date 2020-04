METEO ROMA : Primavera in pole-position grazie all’arrivo di un robusto Anticiclone, ecco le previsioni fino alle vacanze pasquali

Meteo: il mese di Marzo passa agli archivi con interessanti episodi nevosi

Appena siamo entrati nella stagione delle Primavera ecco che le nevicate hanno raggiunto anche le pianure sulle regioni adriatiche centrali, sul perugino, neve come anche in queste ore al sud Italia con i fiocchi che raggiungono i 200-400 metri di quota specie in Molise, Puglia, Basilicata e Campania. Il tutto per mezzo del transito di un nocciolo di bassa pressione piuttosto freddo direttamente dalla Russia con temperature fino a -35°c alla quota di geopotenziale di 500 hPa. A Roma invece il tempo si è mantenuto per lo più stabile in questi episodi nevosi al centro-sud Italia mentre le temperature sono restate positive. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Situazione meteo attuale

Con un robusto Anticiclone di blocco sull’oceano Atlantico e massimi al suolo fino a 1040 hPa, le masse di aria fredda di origine artica transitano dalla Scandinavia verso l’Europa centro-occidentale e con esse troviamo un calo delle temperature con neve in pianura. In Italia il tempo è in miglioramento dopo la passata perturbata delle ultime ore, eccetto al sud dove insiste la depressione e con essa qualche nevicata fino a quote collinari.

Previsioni meteo Italia

Dopo l’ultima ondata di freddo, l’Anticiclone tornerà sul Mediterraneo e aprirà così una lunga fase meteo stabile e mite che potrebbe durare fino alle vacanze di Pasqua. Temperature in aumento pertanto nei prossimi giorni e valori previsti fino e oltre i 20°c già dalla giornata di Domenica.