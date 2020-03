METEO ROMA – Procederà nel WEEKEND la fase di bel tempo e clima primaverile, ecco le previsioni

METEO ITALIA: Sole e clima primaverile

La giornata odierna trascorrerà con il bel tempo su gran parte delle città d’Italia tra le quali quella di Roma dove splende il sole e salgono sensibilmente le temperature. Previsti valori fino e oltre i 20°c nelle prossime ore centrali della giornata e come vedremo più avanti le previsioni meteo per la capitale si manterranno stabili per tutto il corso del prossimo weekend anche se con cieli non sempre soleggiati. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Temperature in aumento fin oltre i 20°c

Sulla città di Roma si prevedono cieli sereni o poco nuvolosi nelle prossime ore mentre le temperature oltrepasseranno i 20°c nel centro città e nei quartieri orientali. Primavera avanti tutta nel corso della settimana con l’Anticiclone delle Azzorre sul Mediterraneo, ma attenzione che un moderato disturbo potrebbe interessare alcune regioni dell’Italia nel corso dei prossimi giorni.

Moderato MALTEMPO in arrivo in ITALIA a ridosso del WEEKEND

In un periodo di grande difficoltà per motivi che tutti conosciamo, viviamo una fase meteo tipicamente primaverile con le temperature fino e oltre i 20°c in diverse città della penisola e localmente anche di 24°c. Nella giornata di domani ci attendiamo nubi irregolari al nord e deboli piogge possibili sulla Liguria, Veneto e Friuli Stabile al centro Italia con nubi irregolari fin dal mattino. Sole prevalente su tutte le regioni meridionali peninsulari e insulari durante l’intera giornata. Temperature in ulteriore aumento. Nella giornata di Sabato poi le piogge interesseranno il nord Italia al mattino e al pomeriggio anche il centro Italia. Si tratterà di fenomeni tuttavia di debole o di moderata intensità.