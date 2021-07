METEO ROMA – Qualche nube e molto CALDO, SOLEGGIATO nel WEEKEND con clima più gradevole. Ecco le PREVISIONI

Condizioni meteo in Italia e su Roma

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica sul Continente europeo mostra una saccatura atlantica estesa fino alla Penisola Iberica e con minimo al suolo di circa 1000 hPa posizionato a ridosso delle Isole Britanniche. Spostandoci più ad est troviamo un promontorio anticiclonico di matrice africana che si erge sul Mediterraneo e si estende fino all’Europa centro-orientale. L’Italia si trova quindi interessata dal campo di alta pressione che garantisce tempo stabile e soleggiato, ma delle infiltrazioni umide spinte dall’area depressionaria portano instabilità al Nord-Ovest. Le temperature continuano a salire, portandosi su valori prossimi ai 40°C al Centro-Sud. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio di Roma.

Previsioni meteo di Roma odierne

Meteo Roma – Come appena anticipato, su gran parte dell’Italia abbiamo tempo stabile e soleggiato e cosi anche su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo cieli sereni su tutta la regione mentre nelle ore pomeridiane avremo transito di nubi con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, ma senza fenomeni associati. In serata non avremo variazioni, con tempo stabile e asciutto e cieli poco nuvolosi. Le temperature sulla città di Roma saranno comprese tra i 20°C e i 37°C mentre nelle zone interne della regione potranno esser raggiunti valori di 38-39°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Meteo Roma domani

Meteo Roma – Nella giornata di domani la saccatura atlantica transiterà sulla Penisola Italiana portando maltempo intenso sulle regioni settentrionali. Su Roma e sul Lazio le condizioni meteo si manterranno più stabili. Sia al mattino che al pomeriggio avremo molta nuvolosità in transito con cieli irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni importanti associati. Non si escludono comunque delle isolate precipitazioni soprattutto sull’Alto Lazio e nelle ore pomeridiane sui rilievi al confine con l’Abruzzo. Le temperature saranno per lo più stazionarie nei valori massimi e in lieve aumento in quelli minimi. Vediamo di seguito di tracciare una tendenza meteo per il resto della settimana!

