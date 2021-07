METEO – WEEKEND con BEL TEMPO ma con CALDO in attenuazione. Ecco la TENDENZA

Tempo stabile e soleggiato

Buongiorno e buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano. Come anticipato nei precedenti articoli un promontorio anticiclonico sub-tropicale è in espansione sull’Italia e sull’Europa centro-orientale, mentre una depressione atlantica posizionata sulle Isole Britanniche si va ad estendere verso sud sulla Penisola Iberica, favorendo il richiamo di aria calda dal continente africano sul nostro Paese. Giornata odierna con tempo stabile e soleggia, salvo qualche disturbo su Piemonte e Valle d’Aosta.

Ondata di caldo con temperature oltre i 40°

Come appena accennato l’Italia in questi giorni sarà investita da un’ondata di caldo africano che porterà le temperature oltre i 40°C. Il picco del caldo è previsto nelle giornate di mercoledì e giovedì, specialmente sulle regioni centro-meridionali. In queste giornate le massime raggiungeranno valori di 37-38°C nelle zone interne del Centro e della Pianura Padana e molto più alte Sud, dove saranno prossime ai 40°C e localmente anche superiori. Nelle zone interne di Puglia e Basilicata potranno raggiungere anche i 42-43°C.

Saccatura atlantica in transito sull’Italia

La saccatura atlantica precedentemente descritta estesa fino alla Penisola Iberica, tenderà a muoversi verso levante portando un graduale peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali fino al suo transito previsto tra il pomeriggio di giovedì e la mattinata di venerdì. Nella giornata di mercoledì le piogge interesseranno il Nord-Ovest e i settori alpini, mentre in quella di giovedì le piogge saranno intense e diffuse su tutte le regioni settentrionali, con rovesci e temporali, localmente anche a carattere di nubifragio.

