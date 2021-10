METEO ROMA – Qualche nube sulla capitale, poi al via l’OTTOBRATA romana per l’arrivo dell’ANTICICLONE

Meteo Roma, la situazione Meteo Roma – Buona domenica e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della capitale! La fredda circolazione settentrionale si è definitivamente attenuata sul Lazio, in seguito al riassorbimento della depressione sui Balcani. Il campo barico si presenta quindi in ripresa e subirà un’ulteriore rinforzo nei prossimi giorni, per l’arrivo di un promontorio anticiclonico. Ottobrata romana quindi alle porte della capitale. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per Roma. Meteo stabile oggi su Roma Meteo Roma – Il weekend proseguirà decisamente stabile sul Lazio. Il campo barico è infatti alto e livellato attorno ai 1020 hPa, favorendo un’avvio di giornata stabile su tutta la regione. Bel tempo atteso nelle prossime ore sulla città di Roma, salvo innocui addensamenti nella prima parte della giornata. Nubi più compatte sui settori interni, ma senza precipitazioni associate. La ventilazione si presenterà sostanzialmente debole, quasi assente, mentre le temperature oscilleranno tra un valore minimo di +11°C ed uno massimo di +21°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE! Prossima settimana in compagnia dell’anticiclone Meteo Roma – Sul Lazio si apre una fase stabile. La prossima settimana risulterà piuttosto asciutta sul Lazio, con temperature in graduale ripresa. Un promontorio anticiclonico è infatti in ingresso sul Mediterraneo centrale, favorendo una prossima settimana all’insegna della stabilità; il campo barico è atteso fino a 1025-2027 hPa, proteggendo la capitale da eventuali disturbi perturbati almeno fino al 21-22 ottobre, poi si potrebbe registrare l’ingresso del flusso Atlantico, con ritorno delle piogge. CONTINUA A LEGGERE

Temperature in graduale ripresa Meteo Roma – Le temperature minime odierne hanno subito una graduale ripresa, per via di qualche nube che ha limitato il raffreddamento radiativo notturno. Valori del primo mattino attorno ai +11/+12°C nel centro città, ma con le colonnine di mercurio scese fino ai +9°/+10°C nei quartieri periferici. Nel corso del pomeriggio i valori massimi raggiungeranno i +21°C, in linea con il periodo. Nei prossimi giorni è attesa un’ulteriore incremento specie nei valori massimi, attesi attorno ai +22/+23°C entro la metà della settimana.