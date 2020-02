METEO ROMA – Raggiunto il picco del CALDO, a breve tornerà anche il MALTEMPO, i dettagli

Bel tempo ancora in tutto il Paese, oggi il picco di caldo in Italia con temperature che sfiorano i +24°C in Sardegna

L’Anticiclone continua ad avvolgere il nostro Paese nella giornata odierna, anche se nelle prossime ore è previsto un progressivo arretramento della struttura anticiclonica stessa. Il picco di caldo si è infatti raggiunto oggi e presenta valori termici veramente folli per il periodo, prossimi ai +24°C in alcune zone della Sardegna orientale. +20°C diffusi in tutto lo stivale, con punte locali fino a +22/+23°C nelle aree pedemontane di Piemonte e Lombardia. Anche a Roma troviamo le stesse condizioni termodinamiche, come vedremo.

Previsioni meteo Roma oggi

Anche la giornata odierna è trascorsa a Roma così come le ultime, ovvero all’insegna di condizioni meteo di evidente stabilità, con cieli pressoché sereni fin dalla mattinata. Tale situazione si rinnoverà anche nel corso della serata corrente, con il tempo che dunque rimarrà asciutto. Temperature primaverili a Roma, con punte fino a +19°C in diversi quartieri della Capitale e minime che si sono aggirate intorno ai +10/+11°C.

Con l’arretramento dell’Anticiclone, primi disturbi nuvolosi sulla Capitale

Con l’arretramento della struttura anticiclonica su latitudini più meridionali, i flussi umidi inizieranno a prendere il sopravvento in Italia, con l’aumento generale della copertura nuvolosa riscontrabile anche nella città di Roma. Tuttavia la nuvolosità, che si alternerà a qualche momento di sole, risulterà avara di precipitazioni, con assenza dunque di piogge. Temperature in lieve calo soprattutto nei valori massimi, mentre quelli minimi stazioneranno ancora sui valori odierni con fisiologiche fluttuazioni.