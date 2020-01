METEO ROMA – Rapido ma intenso fronte TEMPORALESCO in arrivo sulla Capitale, ecco le previsioni dei prossimi giorni

Quella odierna è stata l’ennesima giornata di evidente stabilità sulla Capitale, seppur come vedremo essa sarà l’ultima di una lunga serie. Tempo che è rimasto dunque asciutto grazie ai cieli soleggiati o al più poco nuvolosi ormai una tradizione per Roma dell’ultimo mese. Temperature che tuttavia si aggirano intorno alla media del periodo o lievemente al di sopra, con estremi termici che oggi hanno misurato +3/+4°C di minima e +14/+15°C di massima, dipendentemente dai quartieri.

Un vasto promontorio anticiclonico di matrice azzorriana si è innalzato fin dai primissimi giorni del 2020 dalle Isole delle Azzorre fino ad avvolgere gran parte dell' Europa centro-occidentale, tra cui troviamo la nostra Penisola. Ciò ha apportato condizioni meteo di generale stabilità, e seppur le temperature non si sono discostate più di tanto dalla media del periodo, sono le precipitazioni ad essere risultate in forte sottomedia in Italia, con molte aree che non vedono pioggia da quasi un mese. Roma è tra queste e presto porrà fine a questa striscia di giorni infinita.

Nel corso della prossima notte si assisterà sulla Capitale ad un aumento progressivo della copertura nuvolosa, che sarà il preludio di un fronte piuttosto rapido, ma possibilmente intenso che interesserà la città di Roma nella mattinata di domani sabato 18 gennaio. Essa metterà la parola fine a praticamente un mese di stabilità: la Città Eterna non vede infatti pioggia da prima di Natale. Temperature piuttosto stabili ed anzi in aumento nelle minime. Dal pomeriggio graduale miglioramento.

Cieli ancora irregolarmente nuvolosi per domenica, temperature in calo

I cieli appariranno ancora irregolarmente nuvolosi per la giornata di domenica 19 gennaio a Roma, grazie al continuo affluire di aria più fresca e instabile sulla nostra Penisola. Il tempo però rimarrà asciutto per tutta la giornata in esame e le temperature torneranno a calare non solo nei valori minimi, ma anche in quelli massimi. Mentre i primi sono previsti intorno ai +4°C, i secondi sono previsti non oltre i +11/+12°C.