METEO ROMA – Settimana BOLLENTE con tanto SOLE e CALDO in aumento nei prossimi giorni. Ecco le PREVISIONI

Condizioni meteo in Italia e nel Lazio

Buongiorno e buon inizio settimana cari amici del Centro Meteo Italiano. Un promontorio di matrice subtropicale è in affermazione sul Mediterraneo, mentre una circolazione depressionaria con aria più fresca in quota e minimo di pressione al suolo di circa 1010 hPa è centrata sul Golfo di Biscaglia. Ci attende quindi una fase stabile, con caldo in aumento su tutte le regioni e poche piogge, salvo acquazzoni e temporali pomeridiani sui rilievi alpini. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Roma e per il Lazio ed infine una tendenza per la settimana!

Previsioni meteo Roma per oggi

Giornata odierna caratterizzata da condizioni meteo stabili su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo tempo stabile e asciutto su tutta la regione con con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli soleggiati sulla Capitale e su tutto il Lazio. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Per ulteriori dettagli, consulta il meteo Roma! Temperature per lo più stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi, comprese su Roma tra 21°C e 33°C. Ventilazione in regime di brezza.

Previsioni meteo Roma per domani

Anche la giornata di domani sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo tempo stabile su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni. Nel corso delle ore pomeridiane non si attendono variazioni con sole splendente su tutti i settori. Anche in serata le condizioni meteo risulteranno stabili e asciutte con prevalente assenza di nuvolosità su tutto il Lazio. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature ancora senza variazioni di rilievo, comprese su Roma tra 21°C e 33°C. Ventilazione in regime di brezza.

Settimana bollente e senza piogge

I principali modelli matematici confermano per la settimana corrente un promontorio africano ben saldo sul Mediterraneo, con risalita di aria calda dal continente africano che va ad interessare sempre più la Penisola Italiana. Su Roma e sul Lazio avremo cosi una settimana con sole prevalente, assenza di piogge e caldo in aumento, con temperature massime sulla Capitale che arriveranno a sfiorare i 36°C-37°C e valori anche superiori nell’alta valle del Tevere. Solo nel weekend sembrerebbe arrivare qualche disturbo con una lieve rinfrescata. Ma vista la distanza temporale, si tratta di una semplice tendenza e per questo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo che troverete sul nostro sito internet.

Meteo Roma

Meteo stabile sul Lazio e sulla Capitale con ulteriore aumento delle temperature nel corso della settimana.