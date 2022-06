METEO ITALIA – settimana in compagnia del CALDO intenso ma non mancheranno TEMPORALI, ecco dove

Settimana che inizia con l’anticiclone africano in rinforzo in Italia

Weekend appena trascorso che è stato sicuramente caldo ma le temperature sono destinate ad aumentare ulteriormente in settimana. Situazione sinottica attuale che vede infatti un promontorio africano estendersi verso il Mediterraneo centrale portando condizioni meteo asciutte e clima caldo in Italia. Una circolazione depressionaria affonda invece sull’Europa occidentale portando un peggioramento meteo la dove nei giorni scorsi sono caduti diversi record di caldo. Vediamo allora l’evoluzione meteo prevista.

Nuovo picco del caldo nei prossimi giorni con punte oltre i +40 gradi

La saccatura depressionaria sulla Penisola Iberica incentiva la risalita di aria calda verso il Mediterraneo centrale. Condizioni meteo che saranno per lo più stabili in Italia con temperature sopra media anche di 6-8 gradi al Centro-Sud e picco tra Mercoledì e Venerdì, non escluse punte anche superiori ai +40 gradi specie su Puglia, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori. Caldo anche al Nord ma possibilità anche di acquazzoni e temporali, e non solo sulle Alpi.

Maggiore instabilità al Nord Italia con possibili temporali anche intensi

Nel corso di questa settimana del solstizio d’estate il caldo maggiore interesserà le regioni centro-meridionali d’Italia. La posizione del promontorio anticiclonico permetterà così un flusso di correnti instabili in quota che daranno dunque luogo ad acquazzoni e temporali sui settori alpini. Condizioni meteo instabili dunque sulle regioni del Nord con temporali che localmente potranno anche sconfinare verso la Pianura Padana. Saccatura in transito nel weekend?

CONTINUA A LEGGERE​

Peggioramento meteo nel weekend poi nuova rimonta calda per la fine di giugno?

Ultimi aggiornamenti dei modelli che mostrano per il prossimo weekend il possibile transito di una saccatura depressionaria. Questa coinvolgerebbe soprattutto il Nord e parte del Centro Italia portando un peggioramento meteo e un calo delle temperature, su valori comunque in linea con le medie del periodo. A seguire però l’anticiclone africano potrebbe tornare ad espandersi prepotentemente verso il Mediterraneo centrale scatenando una nuova e intensa ondata di caldo. Ovviamente data la distanza temporale questa resta al momento solo una tendenza meteo, tuttavia le probabilità non sono così basse.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.