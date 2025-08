Meteo Roma – Settimana stabile con giornate estive, tanto sole ma clima gradevole, caldo intenso dal weekend

Situazione meteo a scala nazionale

Buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! Saccatura depressionaria colpevole del maltempo del weekend che si muove verso i Balcani, mentre l’alta pressione prova a rimontare da ovest. Condizioni meteo dunque in miglioramento ma clima ancora fresco. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata di lunedì 4 agosto che vedrà un deciso miglioramento sul Lazio, dopo il maltempo di ieri che ha colpito molti settori della regione. Attesa una mattinata con tempo diffusamente stabile e cieli sereni o poco nuvolosi sulla capitale. Nel corso del pomeriggio ed ore serali situazione meteo invariata con stabilità diffusa, seppur con lievi addensamenti di passaggio. Stellato nottetempo. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature stabili o in lieve calo su Roma e comprese tra i +19/+20°C della notte ed i +29/+30°C del pomeriggio.

Meteo Roma domani

Giornata di martedì 5 agosto all’insegna del bel tempo sul Lazio. Al mattino stabilità diffusa su tutta la regione con sole prevalente. Cieli per lo più soleggiati su Roma e sul Lazio anche nel pomeriggio, salvo lo sviluppo di nuvolosità sui rilievi interni ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite su tutti i settori. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in lieve rialzo su Roma e comprese tra i +20/+21°C della notte ed i +31/+32°C del pomeriggio.

Prima settimana di agosto stabile e caldo in graduale aumento

Prima settimana di agosto che vedrà il ritorno graduale dell’alta pressione sull’Italia. Condizioni meteo che volgeranno verso una decisa stabilità anche sul Lazio con le giornate che su Roma trascorreranno mediamente soleggiate o al più con qualche innocuo addensamento di passaggio. Temperature in ripresa, ma senza eccessi durante la settimana, mentre verso il weekend possibile ritorno del caldo intenso.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma stabile durante la settimana ma senza eccessi di caldo. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!