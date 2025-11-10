Meteo Roma – Settimana stabile grazie all’anticiclone, con giornate soleggiate e temperature anche in lieve aumento

Situazione meteo a scala nazionale

Buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! Saccatura depressionaria che si allontana dal mediterraneo centrale verso i Balcani e progressiva rimonta di un promontorio africano portano giornate di bel tempo e con temperature in lieve rialzo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, lunedì 10 novembre

Avvio di settimana all’insegna di una mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il Lazio. Nel corso del pomeriggio atteso bel tempo su tutta la regione con cieli soleggiati su Roma. Cielo stellato nottetempo o con al più qualche velatura in transito. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +8/+9°C della notte ed i +17/+18°C del pomeriggio.

Meteo Roma domani

Giornata di domani all’insegna del bel tempo su Roma e sul Lazio. Sia al mattino che durante le ore pomeridiane avremo infatti tempo stabile con cieli per lo più soleggiati. In serata e nella notte non sono attese variazioni di rilievo con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature con lievi variazioni e comprese su Roma tra i +7/+8°C della notte ed i +18/+19°C del pomeriggio.

Bel tempo per gran parte della settimana

La rimonta di un robusto promontorio anticiclonico di matrice africana sul Mediterraneo centro-occidentale favorirà condizioni meteo stabili sul Lazio e sulla città di Roma durante la settimana, con le giornate che trascorreranno soleggiate e con temperature in lieve aumento nei valori massimi. Possibile ritorno di foschie o banchi di nebbia nottetempo ed al primo mattino. Possibile guasto del tempo invece verso il weekend, ma da confermare.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma stabile nei prossimi giorni e con cieli soleggiati. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!