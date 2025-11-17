Meteo Roma – Tempo in peggioramento con piogge e temporali specie per domani ed a seguire nuova fase di maltempo

Situazione meteo a scala nazionale

Buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! Attuale situazione sinottica che vede una saccatura depressionaria in movimento tra Europa e Mediterraneo centrale con approfondimento di un minimo al suolo entro la giornata di domani proprio sul Mediterraneo centrale. Questo sta portando un peggioramento sull’Italia, con piogge e temporali prima al Nord e poi anche al Centro-Sud. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, lunedì 17 novembre

Sia al mattino che al pomeriggio attesa nuvolosità irregolare in transito su tutto il Lazio ma con la possibilità solo di qualche piovasco isolato. Peggiora dalla serata con piogge sparse e locali temporali, specie sui settori costieri del medio-basso Lazio. Fenomeni più sporadici sul Viterbese. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in aumento nei valori minimi su Roma e comprese tra i +14/+16°C della notte ed i +19/+20°C del pomeriggio.

Meteo Roma domani

La giornata di domani vedrà maggiore instabilità sul Lazio. Al mattino molta nuvolosità in transito con piogge e temporali sparsi, anche sulla Capitale. Meno coinvolto l’Alto Lazio con nuvolosità alternata a schiarite e acquazzoni localizzati. Al pomeriggio ancora piogge sul Lazio centro-meridionale. Migliora dalla serata con anche ampie schiarite, salvo residui fenomeni sul Basso Lazio. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in diminuzione su Roma e comprese tra i +11/+12°C della notte ed i +17/+18°C del pomeriggio.

Nuovi impulsi instabili nella seconda parte di settimana

Giornata di mercoledì che vedrà un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo sul Lazio, con tempo più asciutto e spazio di sereno alternate a qualche nube di passaggio. Tra giovedì e venerdì un impulso freddo porterà invece un nuovo peggioramento con piogge e temporali ed un deciso calo termico a seguire, specie nel weekend. Ancora presto per entrare nei dettagli.

