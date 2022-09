METEO ROMA – Si intensifica il MALTEMPO autunnale, vediamo le PREVISIONI fino al WEEKEND

Condizioni meteo in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! L’Autunno è entrato nel vivo, come è possibile osservare dalle ultime immagini satellitari: un profondo flusso umido sta attingendo energia dal nord Africa, caricando piogge e temporali sulle regioni del centro. Nelle prossime ore Roma potrà essere ancora coinvolta da precipitazioni, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Previsioni meteo Roma oggi

Meteo Roma – La giornata odierna sarà caratterizzata da instabilità, con piogge e temporali che si manifesteranno specialmente a partire dalle ore pomeridiane. Un intenso sistema temporalesco infatti, è visto formarsi sulla Toscana per poi scendere sul lazio. Entro le ore serali questo potrebbe interessare la capitale per poi prolungarsi anche nelle ore notturne. Le temperature subiranno un calo e saranno comprese tra 20°C e 29°C. I venti soffieranno dai quadranti sud-occidentali. Per saperne di più vi invitiamo a seguire le previsioni meteo di Roma aggiornate.

Meteo Roma per domani

Per la giornata di domani avremo fenomeni meno intensi sulla nostra regione; nel corso delle ore pomeridiane sarà possibile qualche rovescio sulla capitale ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata avremo ancora qualche precipitazione specialmente sui settori costieri. Le temperature risulteranno in lieve aumento nelle minime e in diminuzione nelle massime, comprese tra 23°C e 28°C. I venti risulteranno ancora deboli/moderati dai quadranti meridionali.

Tendenza meteo per il resto della settimana

Tendenza meteo – Un corridoio di correnti umide provenienti dai quadranti sudoccidentali innescherà un nuovo peggioramento sulla Capitale nel weekend, con rovesci o temporali. A seguire, in serata, di nuovo miglioramento in un contesto di cieli comunque irregolarmente nuvolosi. Le temperature sono attese inoltre in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

