Meteo Roma – Sole e caldo ancora intenso con domenica da bollino rosso; le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un campo altopressorio alimentato da masse d’aria calde in risalita dal nord Africa. Atteso tempo stabile con caldo molto intenso ed allerta anche su Roma. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata di domenica caratterizzata da una mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il Lazio e sulla città di Roma, salvo momentanei addensamenti di tipo basso al primo mattino. Situazione meteorologica che si manterrà sostanzialmente invariata anche nel corso del pomeriggio ed ore serali, quando sulla capitale sono attese ampie schiarite. Stellato nottetempo. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Caldo ancora intenso su Roma con temperature comprese tra i +24/+26°C di minima ed i +35/+36°C di massima.

Meteo Roma domani, lunedì 20 luglio

La nuova settimana inizierà con una mattinata caratterizzata da stabilità, salvo qualche innocuo addensamento lungo le coste e sulla città di Roma. Situazione meteorologica che si manterrà stabile anche nel corso del pomeriggio ed ore serali, quando sulla capitale sono attese ampie schiarite. Stellato nottetempo. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +23/+25°C della notte ed i +36/+37°C del primo pomeriggio.

Caldo intenso fino a martedì, poi atteso un calo con aumento dell’instabilità

Giornata di martedì nel complesso estiva sulla capitale con tanto sole al mattino e primo pomeriggio, poi qualche disturbo a ciclo diurno potrà prendere forma sui settori interni del Lazio, in rapido dissolvimento serale. Situazione meteo che vedrà il graduale calo delle temperature con fine del caldo intenso da metà settimana, grazie all’arrivo di correnti più fresche dal nord Europa.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma estivo con sole prevalente e caldo intenso sino ad inizio della prossima settimana. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!