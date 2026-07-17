Meteo – Weekend da bollino rosso per molte città d’Italia, nonostante il maltempo: i dettagli

Maltempo localizzato sul settore alpino, meglio altrove

Questo pomeriggio è stato contrassegnato dall’ennesimo peggioramento delle condizioni meteo sull’arco alpino, con piogge, temporali e grandinate tuttavia molto più localizzate e che continueranno ad interessare in particolare il Trentino Alto Adige nel corso delle prossime ore. Le condizioni meteo, invece, rimangono decisamente più stabili e asciutte altrove, con caldo intenso e temperature di diversi gradi superiori alla media di riferimento.

Weekend con disturbi di maltempo crescenti, ma anche molto caldo

Crescenti disturbi di maltempo si registreranno invece sulla nostra Penisola a causa dell’avvicinamento di una saccatura depressionaria di origine atlantica sul Mediterraneo centrale. Piogge, temporali e possibili grandinate, con fenomeni anche intensi e persistenti fino a tarda notte, riguarderanno le regioni nordorientali. Maggiore stabilità con clima nettamente più caldo sul resto del Paese, con il Ministero della Salute che ha diffuso il bollino rosso per diverse città italiane.

Bollino rosso per 16 città per domani

Nella giornata di domani sabato 18 luglio, nonostante pertanto un peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni nordorientali, il caldo continuerà ad essere piuttosto intenso sul resto del Paese. Il Ministero della Salute avrebbe infatti diffuso il bollino rosso per 16 città, le seguenti: Bologna, Brescia, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Viterbo.

Bollino rosso per 14 città per domenica

Il caldo continuerà a mettere sotto pressione il centro-sud anche per la giornata di domenica 19 luglio, nonostante il maltempo che insisterà, ancora una volta, sulle regioni nordorientali. Tuttavia, il numero delle città per cui il Ministero della Salute ha diffuso il bollino rosso diminuirà leggermente, passando a 14 e saranno le seguenti: Bari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Viterbo.

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