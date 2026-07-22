Meteo Italia – possibile transito di una saccatura nell’ultimo weekend di luglio con acquazzoni e temporali

Situazione sinottica ed evoluzione prossime ore in Europa e in Italia

Settimana che prosegue con il promontorio africano sul Mediterraneo occidentale e una vasta saccatura depressionaria colma di aria fresca tra Scandinavia ed Europa orientale. Correnti più secche e più fresche hanno raggiunto nelle ultime ore l’Italia, con acquazzoni e temporali anche intensi su Nord-Est e medio Adriatico. Nelle prossime ore ancora condizioni meteo instabili con precipitazioni possibili su Marche, Abruzzo, Molise e poi nel pomeriggio sulle zone interne Peninsulari del Sud.

Correnti settentrionali nei prossimi giorni, ancora qualche temporale e via l’afa

Tra Giovedì e Venerdì situazione sinottica che vedrà ancora la nostra Penisola interessata da correnti più fresche, ma soprattutto più secche, dai quadranti settentrionali. Condizioni meteo nel complesso stabili anche se qualche temporale non mancherà soprattutto lungo l’Adriatico. Afa spazzata via da tutta l’Italia con temperature in media o anche di qualche grado al di sotto specie sui settori orientali e meridionali.

Rapido promontorio anticiclonico nel weekend e poi possibile saccatura da ovest

Ultimi aggiornamenti che all’inizio del prossimo weekend vedono un promontorio anticiclonico espandersi rapidamente verso il Mediterraneo centrale. Ci attendiamo però temperature vicine alle medie del periodo con caldo dunque nella norma. Attenzione al seguito con diversi modelli che già da Domenica mostrano l’arrivo di una saccatura atlantica. Se confermata questa potrebbe portare un peggioramento meteo al Nord e forse sul Centro con acquazzoni e temporali.

Tendenza meteo: progressivo rialzo delle temperature per l’ultima settimana di giugno

Principali modelli che per l’ultima settimana di luglio iniziano a mostrano un nuovo aumento delle temperature. Se confermato il transito di una saccatura tra weekend e inizio prossima settimana ecco che l’aria più fresca al seguito potrebbe mantenere le temperature in media fino a metà della prossima settimana. Rimonta dell’alta pressione da ovest a seguire con condizioni meteo più stabili e caldo che potrebbe tornare ad aumentare progressivamente.

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