Meteo Roma – Sole e clima rovente con massime anche oltre i +35°C, tempo estivo ancora per diversi giorni

Situazione meteo a scala nazionale

Buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Attuale situazione sinottica che vede un promontorio anticiclonico di matrice sub-tropicale in espansione su Europa centro-occidentale, Mediterraneo e fino ai Balcani, alimentato dalla risalita di aria calda che porta anomalie termiche positive importanti e nel corso del weekend attesa una nuova spinta dell’anticiclone sull’Europa occidentale con la risalita di una nuova bolla calda. Questo porta stabilità, sole e caldo intenso in Italia. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata all’insegna del bel tempo sul Lazio, tipicamente di stampo estivo. Sia al mattino che al pomeriggio attesi infatti cieli per lo più soleggiati sulla Capitale e su tutta la regione, salvo qualche disturbo nuvoloso in Appennino nel pomeriggio ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in aumento su Roma specie nei valori massimi e comprese tra i +23/+24°C della notte ed i +35/+36°C del primo pomeriggio.

Meteo Roma domani

Anche la giornata di domani sarà all’insegna del bel tempo e con clima caldo su Roma e sul Lazio, anche se in lieve attenuazione. Sia al mattino che al pomeriggio avremo infatti tempo stabile su tutta la regione con sole prevalente. In serata e nella notte non sono attese variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature con lieve calo dei valori massimi su Roma e comprese tra i +22/+23°C della notte ed i +33/+34°C del primo pomeriggio.

Continuano le giornate estive nei prossimi giorni

Alta pressione che rinnoverà stabilità e temperature estive fino ai primi giorni della prossima settimana. portando su Roma giornate all’insegna del bel tempo e caldo ancora intenso. Verso metà della prossima settimana possibile invece una rinfrescata e non esclusa una fase instabile, comunque da confermare.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile con caldo che insisterà almeno fino all’inizio della prossima settimana. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!