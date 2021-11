METEO ROMA – SOLE nella giornata odierna, poi PIOGGE diffuse, TEMPORALI e locali NUBIFRAGI. Le PREVISIONI

Meteo Italia, la situazione

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Nella giornata di ieri abbiamo assistito al prima perturbazione di novembre che ha portato piogge e temporali su gran parte della Penisola Italiana, specie sulle regioni del Nord. Nella giornata odierna assisteremo ad un generale miglioramento delle condizioni meteo con sole prevalente su gran parte dell’Italia, anche se delle piogge residue interesseranno ancora il Friuli ed alcuni settori tirrenici. Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma ed il Lazio.

Meteo Roma oggi

Meteo Roma – Dopo le piogge di ieri, la giornata di oggi si appresta ad essere stabile e soleggiata. Al mattino avremo tempo asciutto su tutto il Lazio con cieli sereni o poco nuvolosi e locali banchi di nebbia. Nel corso delle ore pomeridiane non avremo variazioni di rilievo con sole prevalente su Roma e su tutta la regione. In serata nuvolosità in aumento a partire dai settori costieri ma ancora con tempo asciutto, mentre nella notte sono in arrivo piogge ed anche locali acquazzoni. Temperature comprese tra i 12°C e i 20°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Meteo Roma domani

Meteo Roma – Nella giornata di domani avremo un nuovo peggioramento delle condizioni meteo su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo cieli irregolarmente nuvolosi con piogge sparse su tutta la regione, localmente anche a carattere di rovescio o temporale specie sul Basso Lazio. Nel pomeriggio instabilità in aumento con piogge molto intense e diffuse su tutta la regione, con acquazzoni e temporali sparsi localmente anche a carattere di nubifragio soprattutto sula Lazio centro-meridionale. In serata e in nottata continua la fase di maltempo con piogge diffuse e temporali sparsi. Temperature comprese tra i 15°C e i 17°C. Vediamo ora la tendenza meteo per il resto della settimana.

CONTINUA A LEGGERE