METEO – PIOGGE e TEMPORALI in ITALIA fino al WEEKEND con possibili locali NUBIFRAGI. La TENDENZA

Situazione sinottica sull’Europa con evidenza sull’Italia

Meteo Italia – Buongiorno cari lettori del Centro Meteo Italiano! Con l’arrivo del mese di novembre anche l’autunno inizia a fare sul serio, con un treno di perturbazioni pronto a colpire l’Italia in questa prima settimana. L’attuale situazione sinottica mostra infatti una vasta struttura depressionaria con valori minimi di pressione al suolo fino a 975 hPa nei pressi delle Isole Britanniche, la quale si estendo fino al Mediterraneo con formazione di un minimo al suolo. Questo porta un netto peggioramento delle condizioni meteo sulla Penisola Italia

Piogge e temporali interesseranno l’Italia nelle prossime ore

Come abbiamo appena detto, un primo impulso instabile interesserà la Penisola Italiana nella giornata odierna con un minimo di pressione al suolo che attraverserà le regioni del Centro-Nord. Piogge e temporali in arrivo su tutta la Penisola nel corso delle prossime ore a partire dalle regioni di Nord-Ovest e da quelle tirreniche. In serata possibili locali nubifragi tra Veneto e Friuli. Passato il fronte instabile, nella giornata di domani le condizioni meteo tornano a migliorare su tutta l’Italia con sole prevalente da Nord a Sud ma con ancora qualche pioggia residua.

Nuovo peggioramento a metà settimana

Dopo il miglioramento della giornata di domani, le condizioni meteo sulla Penisola Italiana torneranno a peggiorare. Infatti una vasta saccatura depressionaria colma di aria fredda si andrà ad estendere verso l’Europa occidentale, la quale porterà alla formazione di un minimo al suolo sul Mediterraneo che attraverserà la Penisola Italiana tra i giorni di mercoledì e giovedì. Maltempo che interesserà soprattutto il Centro-Nord con piogge intense e diffuse, localmente anche a carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche. Le temperature tenderanno a diminuire e tornerà la neve fino a quote di bassa montagna sulle Alpi. Vediamo ora la tendenza meteo verso il weekend.