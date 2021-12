METEO ROMA – SOLE prevalente anche nei prossimi giorni, con CALO TERMICO nel WEEKEND. Le PREVISIONI

Condizioni meteo in Italia

Buongiorno cari lettori del Centro Meteo Italiano. La Penisola Italiana si trova oramai da giorni sotto l’influenza di un vasto campo di alta pressione che si estende sull’Europa centro-occidentale, con anticiclone in rinforzo tra Francia e Isole Britanniche e valori massimi di pressione al suolo che nei prossimi giorni raggiungeranno i 1040 hPa. Della leggera instabilità sarà possibile sulle regioni del Sud, parzialmente interessate da delle blande correnti nord-orientali associate ad una circolazione depressionaria presente sulla Turchia. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma oggi

Meteo – Giornata completamente stabile su Roma e sul Lazio, con ampi spazi di sereno sia al mattino che al pomeriggio, disturbate al più da qualche velatura in transito. Anche in serata ed in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più velati, salvo della nuvolosità bassa presente lungo la costa meridionale della regione. Le temperature risulteranno comprese tra 7°C e 15°C. I venti soffieranno con intensità debole o moderata dai quadranti nord-orientali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Previsioni meteo Roma, domani

Meteo domani – Domani giovedì 16 dicembre continueremo ad avere tempo stabile e asciutto su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo tempo stabile su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni, salvo la presenza di nuvolosità bassa a ridosso delle coste meridionali del Lazio. Al pomeriggio qualche nube in transito sul Basso Lazio ma senza fenomeni associati, ancora sereno sul resto della regione. In serata non sono attese variazioni con prevalenza di cieli sereni. Temperature comprese tra 5°C e 14°C. Venti molto deboli dai quadranti nord-orientali. Vediamo infine la tendenza per la fine della settimana.