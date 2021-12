METEO ITALIA – temperature in calo nel weekend e neve a bassa quota in arrivo per alcune regioni, ecco dove

Anticiclone in rinforzo ma calo delle temperature già nelle prossime ore

Situazione sinottica che vede il rafforzarsi di un’area anticiclonica sull’Europa occidentale con valori massimi di pressione al suolo intorno a 1030 hPa. Condizioni meteo per lo più stabili in Italia ed in particolare sulle regioni del Centro-Nord. Qualche isolata pioggia invece possibile al Sud a causa delle correnti più fredde dai quadranti nord-orientali che porteranno anche un calo delle temperature già nel corso delle prossime ore. Possibile peggioramento meteo nel weekend?

Pochissime precipitazioni fino a Venerdì e tutte sulle stesse zone

Fino a Giovedì/Venerdì condizioni meteo che saranno assolutamente asciutte al Centro-Nord dove però tornerà qualche nebbia o nubi bassa. Sempre qualche nota d’instabilità sarà presente invece al Sud ed in particolare su Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Italia sfiorata dall’aria artica nel corso del terzo weekend di dicembre con un peggioramento meteo che interesserà ancora una volta il Sud portando anche neve a bassa quota.

Crollo termico e fiocchi a quote piuttosto basse nel weekend, ma solo per alcuni

Traiettoria ancora incerta per quanto riguarda la colata fredda di estrazione artica che però ad oggi sembra ancora confermata dai principali modelli. Un anticiclone decisamente più robusto e invadente dovrebbe costringere l’aria fredda a puntare sulla Grecia interessando solo marginalmente l’Italia. Entro Sabato temperature in calo soprattutto al Centro-Sud con peggioramento delle condizioni meteo che riguarderà soprattutto medio-basso versante Adriatico e regioni Peninsulari meridionali. Rovesci sparsi in arrivo Sabato con neve anche a quote molto basse su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria.

