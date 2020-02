METEO ROMA – STABILE e ASCIUTTO, tempo però destinato a PEGGIORARE, ecco le previsioni

Prevalentemente stabile in Italia, qualche pioviggine in arrivo sulla Liguria

Gli effetti dell’Anticiclone si fanno sentire su gran parte della nostra Penisola, con condizioni meteo generalmente stabili sulla totalità del territorio nazionale. Tuttavia nella giornata odierna si osserva un aumento della copertura nuvolosa sull’alto versante tirrenico con addensamenti talvolta anche massicci. Sarà solo il preludio di una debole ondata di maltempo innescata da una blanda circolazione instabile sul Mar Ligure e che interesserà dunque alcune aree della Liguria, in particolar modo il genovese. Altrove il tempo rimarrà ancora asciutto, anche sulla Capitale, come vedremo.

Previsioni meteo Roma oggi

La giornata odierna di Roma è passata in cavalleria come una giornata all’insegna dell’evidente stabilità, con condizioni di cielo ampiamente soleggiato e temperature in rialzo, soprattutto nei valori massimi. Non a caso, dopo che le minime si sono aggirate intorno ai +1/+2°C su diversi quartieri della Capitale, le massime hanno raggiunto persino i +16/+17°C, registrando un’elevata escursione termica giornaliera. Per quanto concerne il proseguo della serata, i cieli continueranno ad essere piuttosto sereni e il tempo dunque asciutto.

Domani nuvolosità e temperature in aumento

Per quanto riguarda invece la giornata di domani domenica 9 febbraio a Roma risulterà piuttosto stabile e condizionata da sprazzi di cielo sereno alternati però al transito di nuvolosità via via sempre più compatta con l’avanzare della serata. Il tempo però entro la mezzanotte rimarrà asciutto, nonostante un fronte perturbato potrebbe colpire le coste laziali poco prima. Le temperature risulteranno in aumento netto per le minime, mentre le massime subiranno una leggera flessione.