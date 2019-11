METEO ROMA – Stabilità agli sgoccioli, torna il forte MALTEMPO nelle prossime ore, ecco i dettagli

Relativa stabilità sulle regioni centro-meridionali

Almeno nel corso di questa mattina e di questo inizio pomeriggio le condizioni di tempo si rivelano nettamente più asciutte sulle regioni centro-meridionali e anche sulle regioni centrali tirreniche, alle prese anche con qualche momento di sole, dopo la persistente ondata di maltempo che le ha avvolte nei passati 23 giorni. Tali condizioni però, in questi settori, muteranno nel corso della giornata con l’arrivo di altre piogge, decisamente meno intense rispetto a quanto sta accadendo sulle regioni nordoccidentali. Anche Roma, come vedremo, è in attesa delle piogge.

Forte maltempo sulle regioni nordoccidentali

La giornata odierna si è aperta all’insegna della forte instabilità sulle regioni nordoccidentali, grazie all’affondo di una saccatura di origine atlantica proveniente dai quadranti nordoccidentali che ha innescato una ciclogenesi con la formazione di un minimo depressionario sul Golfo del Leone. Le condizioni di maltempo hanno però generato già molti problemi a livello idrologico e ora sotto la lente di ingrandimento ci vanno anche i fiumi.

Previsioni meteo Roma oggi

La mattinata odierna si è aperta a Roma con cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con condizioni di tempo asciutto. Nel corso del pomeriggio, si avrà un progressivo aumento della nuvolosità, segno di un peggioramento meteo in arrivo sulla Capitale, che si manifesterà nel corso di questa sera, con fenomeni prevalentemente ancora di moderata intensità e solo a tratti intensi. Attesi accumuli generalmente deboli o moderati in città.