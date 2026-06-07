Meteo Roma – Stabilità e temperature in graduale aumento sulla capitale; le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un campo altopressorio con valori barici sino a 1020 hPa. Atteso tempo diffusamente stabile con temperature massime estive, ma senza eccessi. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata di domenica caratterizzata da una mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il Lazio e sulla città di Roma. Situazione meteorologica che si manterrà sostanzialmente invariata anche nel corso del pomeriggio ed ore serali, quando sulla capitale sono attese ampie schiarite. Stellato nottetempo. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in aumento nei valori massimi su Roma e comprese tra i +16/+18°C della notte ed i +30/+31°C del primo pomeriggio.

Meteo Roma domani

Avvio della prossima settimana atteso con tempo nel complesso stabile. Giornata di lunedì che sarà caratterizzata da tanto sole sulla capitale, seppur con qualche innocuo addensamento di passaggio. Stellato nottetempo. Temperature in aumento su Roma e comprese tra i +17/+18°C della notte ed i +31/+32°C del primo pomeriggio. Ventilazione a prevalente regime di brezza.

Possibile prolungato periodo stabile

Mese di giugno che si avvia verso un periodo estivo. Stabilità che potrebbe rinnovarsi anche nel prosieguo della settimana in seguito ad un’ulteriore rinforzo dell’alta pressione con temperature via via più elevate, ma senza eccessi.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile nei prossimi giorni con sole prevalente e temperature estive, ma senza eccessi. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!