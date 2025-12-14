Meteo Roma – Stabilità fino ad avvio di settimana, poi è atteso un peggioramento del tempo

Situazione meteo a scala nazionale

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo centrale caratterizzata dalla presenza di un campo anticiclonico con valori pressori al suolo alti e livellati attorno ai 1027 hPa. Stabilità che si rinnoverà fino ad avvio della prossima settimana, poi è atteso un peggioramento del tempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata di domenica 14 dicembre all’insegna di una mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il Lazio, salvo nebbie e foschie al primo mattino anche su Roma. Nel corso del pomeriggio e delle ore serali atteso tempo diffusamente stabile, seppur con nubi alte e sottili in graduale aumento. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in lieve aumento su Roma e comprese tra i +5/+6°C della notte, ma con valori inferiori sui settori periferici, ed i +13/+14°C del pomeriggio.

Meteo Roma lunedì 15 dicembre

Alta pressione che nella giornata di lunedì rinnoverà stabilità sul Lazio, ma con nuvolosità in progressivo aumento da ovest per un cambio circolatorio sul Mediterraneo centrale. Qualche goccia di pioggia non è esclusa nottetempo sui settori costieri centro-settentrionali. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +4/+6°C della notte ed i +13/+14°C del pomeriggio.

Martedì attesa una perturbazione sul Lazio

Meteo che volgerà verso un cambio circolatorio. Martedì tempo in peggioramento con la giornata che trascorrerà grigia con piogge in arrivo dal pomeriggio su tutta la regione. Mercoledì nuovo miglioramento con ritorno dell’alta pressione, poi possibile nuovo peggioramento nel weekend.

Meteo su Roma stabile sino ad inizio settimana, ma con freddo e foschie al mattino. Torna il maltempo la prossima settimana.