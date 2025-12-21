Meteo Roma – Alternanza di nubi e schiarite fino ad avvio di settimana, poi torna il maltempo; le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo centrale caratterizzata dalla presenza di un campo barico con valori pressori al suolo livellati attorno ai 1015 hPa, ma in graduale flessione nelle prossime ore. Stabilità che insisterà sulle regioni centrali fino ad inizio settimana poi è atteso un peggioramento del tempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, domenica 21 dicembre

Giornata di domenica 21 dicembre all’insegna di una mattinata con cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutto il Lazio. Nel corso del pomeriggio e delle ore serali atteso tempo diffusamente stabile, seppur con nubi in ulteriore aumento con cieli tendenti al nuvoloso tra la sera e le ore notturne. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +5/+7°C della notte ed i +15/+16°C del pomeriggio.

Meteo Roma domani

Giornata di lunedì 22 dicembre all’insegna di una mattinata con cieli parzialmente nuvolosi su tutto il Lazio. Nel corso del pomeriggio e delle ore serali atteso tempo diffusamente stabile, seppur con nubi in ulteriore aumento con cieli tendenti al nuvoloso nel corso della sera. Piogge in arrivo nottetempo. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +7/+9°C della notte ed i +15/+16°C del pomeriggio.

Settimana di Natale con tempo incerto e calo termico

Meteo che volgerà verso un graduale cambio circolatorio. Martedì tempo in peggioramento con la giornata che trascorrerà grigia con possibili piogge su tutta la regione. Vigilia e giorno di Natale che potrebbero risultare ancora incerti con rischio piogge nel Lazio ed un progressivo calo termico con temperature attese vicine alle medie del periodo.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma stabile sino ad inizio settimana, torna il maltempo la settimana di Natale. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!