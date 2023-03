Meteo Roma – Tanto sole e clima di stampo primaverile sulla Capitale, ma da domenica è in arrivo il maltempo

Condizioni meteo a Roma

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede la un promontorio d’alta pressione afro-azzorriana in rinforzo sul Mediterraneo centrale. Questo dispenserà stabilità in Italia e su Roma nei prossimi giorni, con temperature primaverili ed assenza di precipitazioni. peggioramento meteo in arrivo però sul finire del weekend. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo di Roma per oggi

Meteo Roma – Queste le previsioni meteo per oggi 23 Marzo: al mattino tempo stabile su tutta la regione con sole prevalente, qualche disturbo da nuvolosità bassa sui settori costieri e locali foschie al primo mattino sulle valle del Tevere e anche sulla Capitale. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o con qualche velatura in transito. Nubi basse nella notte sui settori costieri. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Le temperature risulteranno stabili, comprese su Roma tra 11°C e 21°C.

Meteo Roma domani

Meteo domani – La giornata di domani sarà ancora all’insegna del bel tempo su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo tempo stabile e asciutto su tutti i settori, con disturbi da nuvolosità bassa lungo i settori costieri e locali banchi di nebbia o foschie sulla Capitale e sulla valle del Tevere, specie al primo mattino poi in dissolvimento nel corso delle ore. Nel corso delle ore pomeridiane avremo cieli per lo più soleggiati su tutta la regione. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molte velature in transito, localmente anche compatte. Di seguito la tendenza meteo per il fine settimana. Le temperature risulteranno prevalentemente stazionarie o in lieve calo, comprese su Roma tra 10°C e 19°C.

Tendenza meteo per il fine settimana

Fino alla giornata di sabato su Roma e sul Lazio avremo tempo stabile con sole prevalente e clima di stampo primaverile, grazie alla persistenza del promontorio anticiclonico. Ma nella giornata di domenica una saccatura atlantica inizierà a transitare sul Mediterraneo centrale, portando un peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia. Piogge e acquazzoni che sul Lazio dovrebbero arrivare tra il pomeriggio e la serata di domenica e prolungarsi, alternati a fasi di pausa delle precipitazioni, fino alla giornata di martedì. Da domenica anche le temperature tenderanno a diminuire, con deciso calo termico atteso per martedì quando dovrebbe fare maggiore ingresso l’aria fredda in discesa da nord. Rimanete aggiornati!

