METEO ROMA – Tempo ESTIVO sulla capitale, ma dalla PROSSIMA SETTIMANA cambia tutto; le previsioni

Meteo Roma, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della capitale! La stagione estiva è entrata nel vivo con il mese di luglio, rinnovando condizioni meteo stabili ed estive su tutto il Lazio e la città di Roma. La situazione rimarrà invariata fino alla giornata di domani, grazie alla presenza di un promontorio anticiclonico. A seguire è atteso un peggioramento del tempo, per l’arrivo di un’area di bassa pressione dalla Francia che porterà qualche pioggia ed un calo delle temperature. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per Roma.

Meteo Roma stabile fino a lunedì

Meteo Roma – Il weekend proseguirà stabile e mediamente soleggiato sulla capitale, grazie al sopraggiungere di un promontorio anticiclonico. La giornata odierna è infatti iniziata con cieli sereni sulla capitale e tutto il Lazio, con una temperatura minima in città di circa +20°C. Nel corso delle ore pomeridiane e serali non si registreranno significative variazioni, con il sole che prevarrà sia in montagna che lungo le coste. Bel tempo anche su Roma, dove la colonnina di mercurio raggiungerà nel primo pomeriggio i +31/+32°C. La nuova settimana sarà ancora caratterizzata da condizioni meteo stabili sul Lazio, con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Velature in aumento da ovest nottetempo. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Da martedì si volta pagina, break estivo

Meteo Roma – L’Estate subirà un primo brusco stop sull’Italia a partire da martedì 13 luglio. Una goccia fredda raggiungerà il nostro Paese, portando un peggioramento del tempo anche sul Lazio; in particolare nubi sparse con possibili acquazzoni e temporali saranno possibili nella giornata di martedì, mentre una breve pausa più asciutta si osserverà mercoledì 14 luglio. Tra giovedì e venerdì la goccia fredda influenzerà con più decisione il tempo sul Lazio, riportando piogge e temporali, prevalentemente a ciclo diurno, non solo sui settori interni ma localmente anche lungo le coste. Torna la pioggia quindi su Roma nei prossimi giorni, con le temperature che subiranno un deciso calo.

