METEO ROMA – Tempo in miglioramento con ampie SCHIARITE in arrivo, ma nel WEEKEND tornano le PIOGGE

Condizioni meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Dopo il maltempo della giornata di ieri le condizioni meteo tornano a migliorare sulla Penisola Italiana, ma le correnti umide sud-occidentali continuano a portare molta nuvolosità in transito specie al Centro-Sud con anche qualche pioggia associata e delle precipitazioni interesseranno anche le regioni nord-orientali. Vediamo ora in maggiore dettagli le previsioni meteo per la città di Roma ed il Lazio.

Meteo Roma oggi

Meteo oggi – Al mattino molta nuvolosità in transito su tutto il Lazio che renderà i cieli irregolarmente nuvolosi, con qualche pioggia isolata possibile sul Basso Lazio e più asciutto sul resto della regione. Nel corso delle ore pomeridiane ampie schiarite in arrivo da nord-ovest che renderanno i cieli soleggiati su tutto il Lazio centro-settentrionale, mentre sul Basso Lazio avremo ancora molta nuvolosità con possibile qualche pioggia isolata associata. Nel corso delle ore serali ampie schiarite ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi e tempo asciutto, ma nelle ore notturne torna la nuvolosità in transito sui settori meridionali. Temperature comprese tra i 12°C e i 17°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Meteo Roma domani

Meteo domani – La giornata di domani si appresta ad essere abbastanza stabile su Roma e sul Lazio, con i flussi umidi che si mantengono abbastanza più a sud. Al mattino avremo della nuvolosità in transito sul Basso Lazio ma con tempo asciutto, sul resto della regione i cieli saranno sereni o poco nuvolosi. Nel corso delle ore pomeridiane nuvolosità in aumento con cieli irregolarmente nuvolosi su tutta la regione ma con tempo asciutto. Deboli piogge sul Lazio meridionale tra il tardo pomeriggio e la serata. Possibile qualche pioggia in arrivo sulla Capitale durante le ore notturne, ancora asciutto sull’Alto Lazio. Temperature in calo comprese tra i 10°C e 15°C. Vediamo di seguito la tendenza per il fine settimana.

