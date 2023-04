Meteo Roma – Tempo in miglioramento con cieli soleggiati, ma piogge e temporali sono attesi entro il weekend

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Grazie ad aumento del campo barico sul mediterraneo centrale e la circolazione depressionaria oramai spostata sui Balcani, le condizioni meteo sono in miglioramento sull’Italia, ma tra domani e sabato è in arrivo un nuovo impulso perturbato. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma oggi

Meteo Roma – La giornata odierna vedrà un miglioramento delle condizioni meteo. Al mattino avremo tempo stabile e asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature in calo nei valori minimi e in aumento in quelli massimi, comprese su Roma tra 4°C e 18°C, con possibili gelate notturne sui settori periferici settentrionali e orientali.

Previsioni meteo Roma per domani

Meteo domani – Anche la giornata di domani sarà all’insegna del bel tempo su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in aumento, possibili fenomeni isolati sul Viterbese. Piogge sparse in arrivo nella notte. Di seguito la tendenza meteo per le festività di Pasqua. Temperature stabili, comprese su Roma tra 5°C e 18°C.

Tendenza meteo per Roma

Una piccola goccia fredda in discesa dal nord Atlantico porterà maltempo diffuso nella giornata di sabato, con acquazzoni, temporali ed anche neve in Appennino fin verso i 1000 metri. Migliora poi per Pasqua e Pasquetta, ma attenzione all’instabilità pomeridiana, specie nella giornata di domenica. Clima ancora fresco con temperature sotto le medie del periodo, ma con massime che iniziano a tornare gradevoli. Rimanete aggiornati!

