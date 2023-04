Meteo – Goccia fredda in arrivo tra domani e sabato porta maltempo in Italia con neve a quote medio-basse

Pressione in aumento sul Mediterraneo, ma una nuova perturbazione è in avvicinamento

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede una circolazione depressionaria colma di aria fredda ancora attiva tra l’Europa centro-orientale e i Balcani e che parzialmente interessa anche il Mediterraneo centrale, mentre più ad ovest troviamo l’alta pressione delle Azzorre in espansione verso la Penisola Iberica e il Mediterraneo occidentale, portando un aumento del campo barico anche sulla Penisola Italiana. Alta pressione ancora presente alle alte latitudini tra Scandinavia e Russia. Questo porta un miglioramento delle condizioni meteo in Italia, ma un nuovo impulso perturbato inizia a scendere dal nord Atlantico.

Tempo stabile e soleggiato oggi in Italia, residui fenomeni solo su alcune regioni

Come abbiamo appena visto, le condizioni meteo sono in miglioramento sull’Italia nella giornata odierna, ma su alcune regioni avremo ancora dei fenomeni residui. Ecco le previsioni per oggi 6 aprile: Al Nord: Al mattino cieli in prevalenza sereni, poco nuvoloso al ridosso delle Alpi occidentali. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi su Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia. Al Centro: Al mattino prevalenza di cieli soleggiati. Al pomeriggio nessuna variazione prevista. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità in progressivo aumento a partire dalle coste della Toscana. Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare su regioni Adriatiche e qualche pioggia sullo Stretto, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio isolate precipitazioni a nord della Sicilia, Salento e Calabria, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature subiranno un lieve rialzo nei valori massimi specie al Centro-Nord, mentre le minime risulteranno piuttosto basse con possibili gelate notturne su pianure e vallate interne.

Impulso perturbato in arrivo tra venerdì e sabato

Entro la serata odierna e la notte su domani una piccola goccia fredda si isolerà dal flusso atlantico tra le Isole Britanniche e la Francia e inizierà a scendere verso sud-est. Questo raggiungerà l’Italia entro la seconda parte di giornata di domani, portando maltempo diffuso al Nord con acquazzoni e temporali ed anche neve fino a quote medio-basse. Nella giornata di sabato, l’impulso perturbato proseguirà il suo moto verso sud-est portando maltempo prima sulle regioni centrali e nella seconda parte di giornata raggiungerà anche quelle meridionali. Clima freddo che permetterà la neve di scendere anche in Appennino, localmente anche sotto i 1000 metri su quello centro-settentrionale.

Tendenza Pasqua e Pasquetta

Prossimo weekend che inizierà con condizioni meteo perturbate in Italia a causa del fronte in arrivo. Domenica di Pasqua che dovrebbe vedere un miglioramento meteo sulle regioni del Centro-Nord mentre fenomeni si attarderanno ancora al Sud. Attenzione perché tra pomeriggio e sera l’instabilità potrebbe portare acquazzoni sparsi anche su Nord-Est e zone interne del Centro. Condizioni meteo più stabili per Pasquetta salvo ancora fenomeni all’estremo Sud.

