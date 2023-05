Meteo Roma – Tempo in miglioramento, ma acquazzoni e temporali pomeridiani saranno protagonisti della settimana

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e buon inizio settimana cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede un indebolimento della lacuna barica sul Mediterraneo grazie ad una maggiore invadenza dell’anticiclone delle Azzorre verso il vecchio continente, ma con massimi di pressione ancora sbilanciati in Atlantico e circolazione fresca in quota sul bacino del Mediterraneo. Condizioni meteo quindi in miglioramento sull’Italia, ma con instabilità pomeridiana protagonista. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma lunedì 22 maggio

Giornata di oggi lunedì 22 maggio caratterizzata da una mattinata sostanzialmente stabile sul Lazio, con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel corso del pomeriggio torneranno a formarsi acquazzoni e temporali che dai settori interni potranno interessare anche Roma. I fenomeni potrebbero assumere localmente carattere di forte intensità. Miglioramento serale con tendenza a schiarite nottetempo. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature con poche variazioni e comprese su Roma tra i valori minimi di +15/+16°C ed i +24/+25°C del pomeriggio.

Previsioni meteo Roma per domani

La giornata di domani non subirà grosse variazioni dal punto vista meteo sul Lazio. Al mattino avremo tempo stabile su tutta la regione con cieli per lo più soleggiati. A partire dalla tarda mattinata e nel corso delle ore pomeridiane l’instabilità termoconvettiva porterà alla formazione di acquazzoni e temporali sparsi e che potranno interessare anche la Capitale. Fenomeni non esclusi ma meno probabili sui settori costieri. Miglioramento serale con tendenza a schiarite nottetempo. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature senza grosse variazioni, comprese su Roma tra 15°C e 25°C.

CONTINUA A LEGGERE





Ultima settimana di maggio con instabilità pomeridiana protagonista

Le condizioni meteo come abbiamo appena vista stanno subendo un parziale miglioramento sull’Italia. Tuttavia, l’atmosfera rimarrà instabile anche nel corso della settimana quando le giornate trascorreranno con tempo asciutto al mattino ed ore notturne, mentre nel corso del pomeriggio acquazzoni e temporali prenderanno forma sui settori interni, coinvolgendo in parte anche Roma probabilmente fino al termine del mese di maggio. Rimanete aggiornati!

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma incerto nel corso dei prossimi giorni con rischio acquazzoni e temporali specie durante le ore pomeridiane. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!