METEO ROMA – Tempo in PEGGIORAMENTO con PIOGGE e TEMPORALI in arrivo sul LAZIO; le previsioni

Meteo Roma, la situazione

Buona domenica a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Il weekend sul Lazio è iniziato mediamente stabile nella giornata di sabato, salvo qualche disturbo sui settori meridionali. Un nuovo deciso peggioramento è in arrivo nelle prossime ore sul centro Italia, per la formazione di un centro di bassa pressione tra la Sardegna ed il medio Tirreno. Meteo incerto che insisterà fino a metà della prossima settimana, poi possibile fase anticiclonica sull’Italia. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Roma e per il Lazio!

Meteo in peggioramento sul Lazio

Meteo Roma – La giornata odierna è iniziata con tempo sostanzialmente asciutto sul Lazio e sulla capitale, ma ben presto si volterà pagina. L’arrivo di una goccia fredda sul Mediterraneo centrale, sta infatti favorendo la genesi di una ciclogenesi al suolo sui bacini occidentali italiani. I primi temporali sono già presenti sul medio Tirreno e tenderanno nelle prossime ore a raggiungere le coste del Lazio. Acquazzoni in ingresso anche sulla capitale dal pomeriggio, con rischio temporali anche durante le ore serali e notturni. Non si escludono fenomeni intensi con rischio nubifragi a partire dalle ore serali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Avvio di settimana con tempo a tratti instabile

Meteo Roma – La nuova settimana inizierà con condizioni meteo a tratti ancora instabili sul Lazio. Al mattino avremo nubi sparse con possibili acquazzoni, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, specie lungo la fascia costiera. Al pomeriggio tendenza al graduale miglioramento con fenomeni in riassorbimento, ma con nubi che si alterneranno a qualche schiarita. Maltempo atteso anche per la prima parte della prossima settimana? Vediamo gli ultimissimi aggiornamenti nella prossima pagina.

