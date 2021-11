METEO – Novembre SPRINT con PIOGGE a ripetizione. Le TENDENZE per l’inizio dell’INVERNO

Situazione meteo in Italia

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Siamo nuovamente in compagnia di una perturbazione che quest’oggi darà adito a piogge e maltempo diffuso in Italia. Un vortice di bassa pressione situato al momento sulle regioni del nord-ovest (con un minimo di 1010 hPa) richiama aria umida sulle regioni Tirreniche con piogge e temporali. La giornata di domenica 14 novembre vedrà anche il ritorno della neve.

Previsioni meteo per la giornata odierna

Meteo domenica – La giornata di oggi sarà caratterizzata da molte nubi in transito al centro-nord con neve al di sopra dei 1600 metri sull’arco Alpino; possibili nubifragi tra Liguria, alta Toscana e Lombardia; al pomeriggio sono previsti acquazzoni su Liguria, Piemonte e Lombardia. Maltempo anche su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio con quota neve in calo fin verso i 1400 metri al nord. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con piogge diffuse al centro-nord. Grazie all’ulteriore apporto di freddo la quota neve è prevista in calo fin verso i 1300 metri sul Piemonte.

Continuo maltempo per la metà di novembre

Per le terza settimana del mese di novembre la goccia fredda insisterà sul Mediterraneo centro-occidentale apportando maltempo a più ripetizioni sull’Italia. Verso martedì il movimento della massa d’aria si spingerà raggiungendo le regioni del meridione e le Isole Maggiori apportando precipitazioni anche su di esse. Solo nella seconda parte della settimana si vede un miglioramento con l’espansione di un vasto anticiclone Azzorriano che potrebbe abbracciare l’Italia per il fine settimana. Vediamo a seguire la tendenza per il lungo termine.