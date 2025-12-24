Meteo Roma – Tempo instabile con piogge ed acquazzoni, migliora nei prossimi giorni con schiarite entro il weekend

Situazione meteo a scala nazionale

Buona Vigilia di Natale cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede una circolazione depressionaria sul Mediterraneo con minimo al suolo di 1000 hPa a ridosso della Sardegna. Questo porta ancora tempo instabile in Italia con piogge e temporali soprattutto al Centro-Nord e con neve sui rilievi sulle regioni centrali e fino a quote anche basse al settentrione. Più stabile invece al Sud. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, mercoledì 24 dicembre

Ancora tempo instabile su Roma e sul Lazio dopo il maltempo di ieri. Al mattino avremo molta nuvolosità in transito su tutta la regione con associate piogge ed acquazzoni sparsi, più consistenti sui settori costieri. Al pomeriggio ancora precipitazioni sparse con neve in Appennino fino a quote di media montagna. Tra la serata e la notte condizioni meteo in miglioramento con tempo più asciutto, ma piogge ed acquazzoni ancora sui settori costieri. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con poche variazioni giornaliere su Roma e comprese tra i +8/+9°C della notte ed i +10/+11°C del pomeriggio.

Meteo Roma per Natale

La giornata di Natale vedrà un miglioramento delle condizioni meteo sul Lazio. Sia al mattino che al pomeriggio avremo ancora cieli nuvolosi o irregolarmente nuvolosi, ma con tempo per lo più asciutto su gran parte della regione. Possibili locali piovaschi sulle coste settentrionali del Lazio. Tra la serata e la notte tempo prevalentemente stabili con cieli irregolarmente nuvolosi e qualche apertura sul Basso Lazio. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature in lieve calo nei valori minimi ed in lieve rialzo in quelli massimi e comprese su Roma tra i +7/+8°C della notte ed i +11/+12°C del pomeriggio.

Tendenza meteo sul Lazio

Nel corso dei prossimi giorni la circolazione depressionaria attiva sul Mediterraneo tenderà a spostarsi verso ovest. Ancora qualche disturbo sul Lazio nella giornata di venerdì tra nuvolosità e schiarite e possibilità di isolati piovaschi sulle coste del Lazio. Nel weekend attesa maggiore stabilità con assenza di precipitazioni ed anche ampie schiarite. Temperature che tenderanno a diminuire nei valori minimi rendendo il clima abbastanza fresco di notte, mentre il clima risulterà piuttosto gradevole nelle opre centrali della giornata grazie anche all’ampio soleggiamento, con massime su Roma fino a sfiorare i +15°C.

