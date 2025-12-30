Meteo – Il 2025 saluta con prevalente stabilità, ma temperature in abbassamento: i dettagli

Tempo instabile su parte d’Italia

A differenza di quanto spesso assistito negli scorsi giorni, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano più instabili a causa dell’ingresso di correnti più umide e instabili di matrice atlantica. Piogge e rovesci si concentrano non solo sulle zone tirreniche della Sicilia, ma anche, seppur localmente, su alcune aree della Sardegna e della Calabria. Inoltre, il maltempo sembra estendersi ulteriormente in queste ore, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Maltempo in estensione nelle prossime ore in Italia

L’afflusso di correnti più fredde di matrice artico marittima determinerà nel corso delle prossime ore un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, con maltempo in estensione anche sul medio versante adriatico, dove i rovesci assumeranno carattere nevoso a partire dai 600/800 metri. I fenomeni, localmente, risulteranno anche intensi in Italia e, nel caso della Sicilia tirrenica, possibilmente anche temporaleschi. Le temperature, in questo contesto, subiranno una diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, soprattutto lungo il versante orientale.

Il 2025 chiude con prevalente stabilità e temperature in ulteriore abbassamento

L’Alta pressione resta ingombrante sul bacino del Mediterraneo e, già nella giornata di domani mercoledì 31 dicembre, determinerà un miglioramento delle condizioni meteo, in particolare sul medio versante adriatico, dove i fenomeni cesseranno già al mattino stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Il tempo risulterà nel complesso in prevalenza stabile e asciutto, anche se non mancherà qualche nota di maltempo come vedremo nel prossimo paragrafo. Le temperature, tuttavia, subiranno un ulteriore abbassamento sullo stivale a causa dell’afflusso di correnti più fredde di stampo artico marittimo sul bacino del Mediterraneo centrale.

Qualche isolato rovescio in transito sulle Isole Maggiori

In un contesto comunque perlopiù stabile e asciutto sulla nostra Penisola, come evidenziato nel precedente paragrafo, qualche eccezione localizzata di maltempo potrebbe comunque insistere su alcune zone del Paese stesso e in particolare sulle Isole Maggiori. Gli accumuli giornalieri resterebbero comunque deboli, così come i fenomeni che, eventualmente, faranno ingresso. Sul resto dello stivale i cieli rimarranno in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, con qualche banco di nebbia o foschia ancora possibile sulla Pianura Padana e vallate interne tra la notte e le prime ore del mattino.

