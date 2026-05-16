Meteo Roma – Tempo instabile e calo termico sulla capitale, ma da domani torna il sole

Situazione meteo a scala nazionale

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dall’azione di una ciclogenesi, pari a 1000 hPa, collegata ad una vasta saccatura presente sull’Europa centro-occidentale. Atteso un deciso aumento del campo barico da domani con ritorno alla stabilità. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Weekend che inizierà con una giornata di sabato caratterizzata da una mattinata con alternanza di schiarite ad addensamenti su tutto il Lazio con occasionali brevi acquazzoni sulla città di Roma. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche corso del pomeriggio con possibili residui fenomeni sulla capitale, ma in progressivo rapido miglioramento con tempo che diverrà stabile in serata. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in calo su Roma e comprese tra i +11/+12°C di minima ed i +18/+19°C di massima.

Meteo Roma domani

Giornata di domenica 17 maggio caratterizzata da una mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il Lazio e sulla città di Roma. Situazione meteorologica che si manterrà sostanzialmente invariata anche nel corso del pomeriggio ed ore serali, quando sulla capitale sono attese ampie schiarite. Stellato nottetempo. Temperature in calo nei valori minimi su Roma e comprese tra i +9/+11°C, in aumento le massime attese attorno ai +21/+22°C.

Al via una fase stabile

Prossima settimana atteso tempo nel complesso stabile. Attesa una giornata di lunedì nel complesso stabile sulla capitale con temperature in ripresa, seppur con qualche innocuo addensamento di passaggio. Stabilità che potrebbe prolungarsi per gran parte della prossima settimana, in seguito all’espansione di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma con residua instabilità e fresco per il periodo, ma da domani arriva l’alta pressione. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!