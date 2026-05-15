Meteo – Maltempo con piogge e grandinate ha flagellato il torinese, con disagi: i dettagli

Piogge, temporali, nevicate e occasionali grandinate in Italia

La giornata odierna è stata contrassegnata marcatamente dal maltempo a causa dell’ulteriore affondo di una saccatura depressionaria di origine polare marittima sul Mediterraneo centrale. Piogge e temporali si sono concentrati in maniera sparsa principalmente sulle regioni centro-settentrionali, con occasionali grandinate che hanno provocato qualche problema, come vedremo nel presente editoriale. La neve imbianca le Alpi a quote relativamente interessanti in rapporto al periodo.

Maltempo in arrivo anche nelle prossime ore

Anche le prossime ore saranno caratterizzate da condizioni di maltempo sul nostro Paese, con piogge e temporali sparsi e sempre relegati principalmente sulle regioni centro-settentrionali. Anche la neve potrà continuare a scendere su alcuni dei settori alpini, mentre la grandine diventerà a quel punto poco probabile. Le temperature, in ogni caso, quando non stazionarie, subiranno un lieve e ulteriore calo rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, attestandosi ovunque al di sotto della media di riferimento.

Forte maltempo nel torinese, grandine a Collegno

Tra le regioni colpite maggiormente dal maltempo odierno vi è sicuramente il Piemonte, con piogge, temporali, ma anche grandinate che hanno sferzato soprattutto la provincia di Torino, provocando più di qualche disagio, più specificamente, a Collegno (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI COLLEGNO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO), come vedremo nel prossimo paragrafo.

Disagi a causa dei fenomeni intensi e del ghiaccio sulla strada

Stando a quanto si apprende dal sito “torinoggi.it” le intense precipitazioni delle scorse ore unitamente alle grandinate hanno provocato qualche disagio soprattutto alla circolazione stradale rinvenuto in particolare a Collegno, nel torinese. Qui, tra l’altro, la grandine ha imbiancato in poco tempo le strade, rivestite pertanto di un sottile strato di ghiaccio che ha dato l’illusione della neve. Qualcosa di simile è stato riscontrato anche a Grugliasco. Per fortuna, in ogni caso, non si sono verificati danni a persone.

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