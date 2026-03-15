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Meteo Roma – Tempo nel complesso stabile, ma con nubi di passaggio; le previsioni

di Davide Gallicchio

Meteo su Roma stabile sino ad inizio settimana, ma con addensamenti di passaggio, poi atteso un calo termico

Meteo Roma – Tempo nel complesso stabile, ma con nubi di passaggio; le previsioni
Previsioni meteo Roma

Situazione meteo a scala nazionale

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla discesa di una ciclogenesi dal Mar di Corsica verso il Canale di Sardegna, responsabile di condizioni meteo incerte su parte del Paese. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma domenica 15 marzo

Weekend che proseguirà con una giornata di domenica caratterizzata da una mattinata stabile su tutto il Lazio, seppur con cieli nuvolosi sulla città di Roma. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con stabilità sulla capitale, ma con molte nubi di passaggio. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio.Temperature in aumento su Roma e comprese tra i +10/+11°C di minima ed i +19/+20°C di massima.

Meteo Roma lunedì 16 marzo

Avvio di settimana caratterizzato da una giornata di lunedì all’insegna della stabilità nel corso del mattino su tutto il Lazio, seppur con nubi di passaggio sulla città di Roma. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con stabilità sulla capitale, ma con residui addensamenti. Stellato nottetempo. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio.Temperature in calo nei valori minimi su Roma e comprese tra i +8/+10°C di minima ed i +19/+20°C di massima.

Tempo stabile sino a metà settimana, ma con tendenza al calo termico

Ciclogenesi che scivolerà verso il sud Italia, mantenendo condizioni meteo stabili sul Lazio. Tra martedì e mercoledì goccia fredda in arrivo dai Balcani determinerà un’accentuazione dell’instabilità, specie sul basso Lazio, ed un calo termico, seppur su Roma le condizioni meteo si manterranno asciutte. Stabilità che potrebbe proseguire per tutta la settimana, ma da confermare.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile sino ad inizio settimana, ma con addensamenti di passaggio, poi atteso un calo termico a metà settimana.  Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!

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Davide Gallicchio

Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.

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