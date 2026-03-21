Meteo domani 22 marzo: instabilità in aumento con neve in montagna, ecco le previsioni

Situazione sinottica europea Campo di alta pressione che dall’Atlantico si estende verso le Isole Britanniche e poi Mar Baltico con valori massimi al suolo fino a 1025 hPa. Correnti fredde dai quadranti orientali scorrono invece sull’Europa centro-orientale con una piccola goccia fredda che transita sulle Alpi portando un aumento dell’instabilità. Flusso perturbato con vasti e profondi vortici depressionari tra Groenlandia e Islanda.

Previsioni meteo per domani, 22 marzo

Al Nord: Al mattino nuvolosità compatta con precipitazioni sparse sulle regioni di nord-ovest, nevose dai 800-900 metri. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi e Appennino con neve dai 900-1100 metri, tempo invariato altrove. In serata e in nottata tempo in graduale miglioramento con residue precipitazioni sull’arco alpino, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in lieve rialzo e massime in calo. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 22 marzo

Al Centro: Al mattino cieli coperti ovunque; al pomeriggio tempo instabile con precipitazioni sparse in Appennino e neve dai 1100-1200 metri. In serata e in nottata molte nubi in transito ma senza precipitazioni associate.

Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 22 marzo

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori. Al pomeriggio cieli coperti sui settori peninsulari e precipitazioni sparse, nevose dai 1200-1500 metri; piogge anche sulla Sicilia. In serata e in nottata residue piogge sulla Sicilia, migliora altrove con ancora molte nubi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

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