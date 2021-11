METEO ROMA – Tempo PERTURBATO tra oggi e domani con possibilità di PIOGGE, migliora in seguito. Le PREVISIONI

La situazione meteo in Italia

Buongiorno e buon inizio settimana cari amici del Centro Meteo Italiano. Sul Mediterraneo centro-occidentale continua a persistere una circolazione depressionaria che rende instabili le condizioni meteo sulla Penisola Italiana. Condizioni meteo rese maggiormente instabili anche dall’arrivo dia aria fredda dai quadranti nord-orientali, la quale porterà neve fino a quote medio-basse sulle Alpi orientali. Piogge sparse e acquazzoni interesseranno molte regioni d’Italia nella giornata odierna, soprattutto nella seconda parte della giornata. Vediamo dunque le previsioni meteo in maggiore dettaglio per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma oggi

Meteo Roma – Giornata odierna con tempo perturbato su Roma e sul Lazio. Al mattino molte nubi in transito con piogge e acquazzoni associati sul Basso Lazio, più stabile su Roma e sul resto della regione con tempo asciutto e cieli poco nuvolosi. Instabilità in aumento al pomeriggio con cieli irregolarmente nuvolosi e piogge sparse su tutta la regione. Fenomeni in esaurimento in serata con ampie schiarite in arrivo a partire dai settori costieri. Temperature comprese tra i 13°C e i 19°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Meteo Roma domani

Meteo Roma – Nella giornata di domani un nuovo passaggio instabile, dovuto alla circolazione depressionaria sul Mediterraneo centro-occidentale, interesserà Roma ed il Lazio. Nel corso della mattinata nuvolosità in transito e piogge sparse interesseranno il Lazio meridionale, mentre durante le ore pomeridiane tutta la regione verrà interessata dalle precipitazioni. Le condizioni meteo torneranno poi a migliorare tra la serata e la notte, con tempo asciutto ma ancora con della nuvolosità in transito. Vediamo di seguito la tendenza meteo per la settimana.

