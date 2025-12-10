Meteo Roma – Tempo stabile ancora per diversi giorni con tanto sole, possibili foschie o nebbie al primo mattino

Situazione meteo a scala nazionale

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede un promontorio anticiclonico ben saldo sul Mediterraneo portando tempo stabile e clima mite in Italia, con tanto sole ma anche nebbie e nubi basse su coste e pianure. Ristagno dell’aria che porta anche un aumento dello smog, specie in Pianura Padana. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, mercoledì 10 dicembre

Giornata odierna all’insegna del bel tempo sul Lazio. Al mattino atteso tempo stabile su tutta la regione con sole prevalente e locali foschie e banchi di nebbia su pianure e vallate interne. Molta nuvolosità bassa anche sul litorale settentrionale. Al pomeriggio attesi cieli per lo più soleggiati. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile tra cieli sereni, foschie e banchi di nebbia su pianure e vallate interne ed addensamenti bassi sulle coste. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature senza particolari variazioni su Roma su Roma e comprese tra i +5/+6°C della notte, ma con valori inferiori sui settori periferici, ed i +14/+15°C del pomeriggio.

Meteo Roma domani, giovedì 11 dicembre

Giornata di domani con poche variazioni grazie alla persistenza dell’alta pressione. Tempo stabile per tutta la giornata sul Lazio, con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo nebbie e foschie nelle zone interne al primo mattino e disturbi da nuvolosità bassa lungo il litorale. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e nuova formazione di banchi di nebbia e locali foschie. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature stazionarie su Roma e comprese tra i +5/+6°C della notte ed i +14/+15°C del pomeriggio.

Tempo stabile ancora per diversi giorni

L’alta pressione continuerà a dominare sul Mediterraneo almeno fino ad inizio settimana prossima, salvo qualche possibile disturbo nel weekend sull’Adriatico, che non interesserebbe il Lazio. Le giornate continueranno dunque a trascorre su Roma e su tutta la regione all’insegna del bel tempo, con cieli soleggiati e con foschie e banchi di nebbia tra la notte ed il primo mattino. Non escluso invece l’arrivo di qualche pioggia entro metà della prossima settimana per un piccolo cedimento dell’alta pressione. Le temperature anche nei prossimi giorni non subiranno particolari variazioni o al più una lieve diminuzioni di 1-2 gradi.

