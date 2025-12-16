Meteo – Forte maltempo ha sferzato nelle scorse ore la Sardegna, disagi e allagamenti nel nuorese: i dettagli

Maltempo torna a colpire l’Italia, neve a quote medie in mattinata

Piogge, temporali e non solo, anche nevicate hanno imperversato l’Italia nella prima parte della giornata odierna, con l’abbassamento della quota neve fino alla collina tra l’Appennino ligure e il basso Piemonte. Tale peggioramento, in atto per la verità già da 24 ore abbondanti, è stato determinato dall’affondo di una saccatura depressionaria di origine atlantica sul Mediterraneo centro-occidentale, con temperature che, in questo contesto, rimangono tuttavia su valori relativamente miti al centro-sud.

Prossime con possibilità di nubifragi

Una circolazione depressionaria insisterà sul Mediterraneo centro-occidentale nelle prossime ore determinando condizioni di maltempo localmente anche intenso soprattutto sul medio-alto Tirreno, con possibilità di locali nubifragi. L’instabilità continuerà comunque ad estendersi sulle regioni settentrionali, con neve sul settore alpino a quote di montagna e fenomeni mediamente moderati. Le temperature, nel complesso, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Forte maltempo ha sferzato la Sardegna nelle scorse ore

Nel mirino di questa ondata di maltempo vi sono soprattutto i settori più occidentali dello stivale, con piogge e forti temporali che hanno infatti investito nelle scorse ore la Sardegna. Le principali criticità, come vedremo nel prossimo paragrafo, si sono registrate in provincia di Nuoro (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NUORO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO), con disagi e strade chiuse.

Allagamenti e strade chiuse in provincia di Nuoro

Stando a quanto si apprende dal sito “ansa.it” il maltempo che nelle scorse ore si sarebbe abbattuto su diverse zone della Sardegna in maniera intensa avrebbe creato qualche criticità nel nuorese, dove decine sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco a causa degli allagamenti che hanno coinvolto cantine, garage e alcune abitazioni. Alcuni di questi interventi sono serviti anche per la rimozione di rami e alberi pericolanti, mentre alcune strade sarebbero state chiuse a scopo precauzionale. Tra le località maggiormente colpite troviamo San Teodoro, Siniscola, Budoni e Posada. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei soccorsi avrebbe evitato un bilancio peggiore: non si registrano infatti vittime e/o feriti legati all’evento di maltempo.

