Meteo Roma – Tempo stabile con cieli soleggiati e clima quasi estivo, ma entro la fine del weekend piogge in arrivo

Condizioni meteo attuali

Buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! La rimonta del promontorio africano sul Mediterraneo sta portando sull’Italia giornate stabili e soleggiate e con clima quasi estivo, ma dal weekend atteso un cambio di circolazione. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, venerdì 2 maggio

La giornata odierna sarà all’insegna del bel tempo su Roma e sul Lazio grazie alla rimonta del promontorio africano. Sia al mattino che al pomeriggio atteso infatti tempo stabile su tutta la regione con cieli pel lo più soleggiati. In serata e nella notte non sono attese variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature stabili o in ulteriore lieve rialzo e comprese su Roma tra i +14/+15°C della notte e i +27/+28°C nel primo pomeriggio, ma che nella valle del Tevere potrebbero sfiorare i 30°C.

Previsioni meteo Roma domani 3 Maggio

Alta pressione in lieve cedimento nella giornata di domani ma ancora bel tempo sul Lazio. Sia al mattino che al pomeriggio avremo infatti tempo stabile e asciutto su tutta la regione con qualche velatura in transito, localmente compatta sull’Alto Lazio. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature in lieve calo nei valori massimi, comprese su Roma tra i +15/+16°C della notte e i +25/+26°C del primo pomeriggio.

Tendenza meteo sul Lazio

il cedimento dell’alta pressione porterà già nella giornata di domenica un generale aumento della nuvolosità e la possibilità anche di qualche pioggia. Inizio della prossima settimana con tempo in ulteriore peggioramento a causa anche dell’approfondimento di un minimo sull’Italia. Per maggiori dettagli seguite i prossimi aggiornamenti.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma stabile, con cieli soleggiati e con clima quasi estivo, ma cambio di circolazione dal weekend. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!