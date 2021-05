METEO ROMA – Tempo STABILE con qualche disturbo nuvoloso. Arriva L’ESTATE nel WEEKEND

Tempo ancora instabile sulla penisola italiana

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Nella giornata odierna avremo una risalita del campo barico su tutta la penisola, con flussi mediamente zonali. Un nuovo peggioramento è però in arrivo, al centro-nord per l’arrivo di una perturbazione dalla Francia mentre un minimo di pressione dal nord Africa è diretto verso la Sicilia. Le piogge nella giornata odierna cadranno al nord lungo l’arco alpino il Triveneto e la Liguria di Levante, con piogge intense in Valle D’Aosta e al sud sulla Sicilia occidentale. Ma andiamo ora a vedere le previsioni meteo per la città di Roma.

Meteo Roma oggi

Previsioni meteo per la giornata odierna – Nella mattinata odierna avremo cieli parzialmente nuvolosi per la presenza di nubi basse. Nel corso delle ore avremo un graduale dissolvimento della nuvolosità, con cieli sereni nella seconda parte della giornata e condizioni meteo sempre asciutte. Le temperature sulla città di Roma saranno comprese tra i 13°C e i 21°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Previsioni meteo di Roma per domani

Meteo Roma – Nella giornata di domani avremo cielo per lo più sereni o poco nuvolosi i, con tempo stabile e condizioni meteo asciutte, grazie alla rimonta sul Mar Mediterraneo centro-occidentale di un promontorio di alta pressione. Temperature stazionarie nei valori minimi e in lieve aumento in quelli massimi. Andiamo ora a vedere le previsioni meteo sulla città di Roma per il weekend

