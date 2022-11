Meteo Roma – Tempo stabile con qualche nube, goccia fredda nel weekend porta calo termico e instabilità

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Saccatura depressionaria in transito sull’Europa centra e allungata fino al Mediterraneo occidentale porta nuvolosità in transito e instabilità al centro-Nord, con piogge e temporali soprattutto su Toscana, Emilia Romagna, Veneto e Friuli. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo oggi per Roma

Meteo Roma – Queste le previsioni meteo per oggi 10 Novembre: al mattino avremo molta nuvolosità in transito che renderà i cieli irregolarmente nuvolosi, ma con tempo asciutto su tutta la regione. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli poco nuvolosi per delle velature in transito. Non si escludono piogge isolate e di breve durata sull’Alto Lazio al confine con la Toscana. In serata tempo stabile e asciutto si tutti i settori, con ampie schiarite in arrivo da nord-ovest. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature stabili, comprese su Roma tra 12°C e 22°C.

Previsioni meteo Roma per domani

Meteo domani – Per la giornata di domani 11 Novembre avremo al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutta la regione. Al pomeriggio ancora tempo asciutto ma con delle velature in transito. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi per della nuvolosità alta in transito. Di seguito la tendenza meteo per il fine settimana. Temperature in lieve rialzo, comprese su Roma tra 13°C e 23°C.

Tendenza meteo per il weekend

Nel corso del weekend avremo una goccia fredda che prima raggiungerà il Sud Italia e poi risalirà lungo la Penisola Italiana portando condizioni meteo instabili ed una diminuzione delle temperature. Roma ed il Lazio saranno interessate dal transito della goccia fredda nella giornata di domenica, con qualche fenomeno sui settori costieri e sub-costieri a ridosso dei rilievi. Per maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito internet.

Meteo Roma

Meteo stabile sul Lazio e sulla città Roma con tanto sole. Temperature in linea con il periodo.