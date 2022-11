Meteo weekend – Goccia fredda in risalita lungo l’Italia, piogge e temporali con generale calo termico

Piogge e temporali su alcune regioni d’Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Nella giornata di ieri una saccatura depressionaria ha raggiunto l’Europa occidentale richiamando correnti umide verso l’Italia settentrionale, portando quindi su queste regioni molta nuvolosità in transito e piogge sparse soprattutto al Nord-Ovest. Giornata odierna che vede la saccatura transitare sull’Europa centrale ed allungata fino al Mediterraneo occidentale. Questo porterà piogge e acquazzoni sparsi soprattutto su Toscana, Emilia Romagna, Veneto e Friuli, su quest’ultimo anche con temporali intensi e con possibilità di locali nubifragi. Fenomeni più sporadici saranno possibili anche su Umbria, Alto Lazio e Marche settentrionali.

Anticiclone sul cuore dell’Europa con caldo anomalo

Al seguito della saccatura, che già antro la serata si sarà portata sui settori orientali del continente, avremo un rapida rimonta dell’alta pressione. Già nella giornata di domani avremo un vasto e robusto anticiclone sul cuore dell’Europa, con massimi di pressione al suolo fino a 1035 hPa. Questo, oltre a portare stabilità diffusa su molti Paesi, favorisce anche una risalita di aria calda, con anomalie termiche anche fino a 16 gradi sopra la media tra Scandinavia e Paesi Baltici entro la fine della settimana.

Weekend con goccia fredda sul Mediterraneo

Mentre l’anticiclone si va a rinforzare sull’Europa, una goccia fredda andrà a scorrere sul suo bordo orientale fino a raggiungere il Mediterraneo nel weekend. Questa dovrebbe raggiungere il Sud Italia tra il pomeriggio e la serata di sabato, per poi risalire la Penisola Italiana fino a raggiungere il Nord tra la serata di domenica e la notte su lunedì. Giornata di sabato che vedrà dunque piogge sparse al Sud, con possibili temporali sulle regioni ioniche e con qualche pioggia isolata in risalita lungo l’adriatico. Giornata di domenica che vedrà un aumento dell’instabilità anche al Centro-Nord, con fenomeni che andranno comunque ad interessare soprattutto il medio versante adriatico. Goccia fredda che porterà anche un calo termico, con valori che si porteranno anche sotto le medie del periodo.

Meteo novembre: possibile apertura della porta atlantica per metà mese

All’inizio della prossima settimana la goccia fredda in quota risalirà verso l’Europa occidentale fondendosi con le propaggini più occidentali della profonda depressione in Atlantico. A seguire l’alta pressione potrebbe ritirare i suoi massimi sul baso Atlantico mentre un altro anticiclone dovrebbe migrare verso la Scandinavia. Flusso atlantico che potrebbe così raggiungere il Mediterraneo portando un peggioramento meteo in Italia con piogge autunnali.

