METEO ROMA – Tempo STABILE con temperature estive nei prossimi giorni; le previsioni

Condizioni meteo nel Lazio

Buona domenica a tutti gli affezionati lettori della capitale! Le condizioni meteo sull’Italia e sulla città di Roma hanno subito un deciso miglioramento nelle ultime ore, in seguito al definitivo allontanamento verso levante dell’ansa ciclonica giunta nella giornata di giovedì. Prossima settimana che si preannuncia estiva su gran parte del Paese, per il ritorno dell’alta pressione. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Roma e per il Lazio!

Meteo Roma: domenica di bel tempo

Campo barico in aumento sull’Italia determinerà una fase stabile ed estiva anche sul Lazio. Valori barici al suolo attorno ai 1020 hPa e correnti secche settentrionali favoriranno una giornata di domenica all’insegna dei cieli sereni o al più poco nuvolosi su Roma. Ventilazione debole a prevalente regime di brezza. Per ulteriori dettagli, consulta il meteo roma! Temperature sulla capitale in nuovo aumento con valori compresi tra i +21°C della notte nel centro città ed uno massimo di +33/+34°C.

Prossima settimana estiva sulla capitale, qualche acquazzone sull’Appennino

La prossima settimana risulterà stabile e decisamente estiva sul Lazio. Il merito è da attribuire al ritorno dell’alta pressione che riuscirà a proteggere il Lazio da eventuali inside perturbate. Tanto sole e temperature estive saranno dunque attese su Roma anche nei prossimi giorni. Da segnalare il ritorno di qualche acquazzone o breve temporale durante le ore pomeridiane a ridosso dell’Appennino e settori pedemontani.

CONTINUA A LEGGERE





Temperature estive con valori attesi al di sopra delle medie

L’alta pressione e l’attenuazione del flusso settentrionale, determineranno un nuovo aumento dei valori termici. In particolare le temperature minime della notte si porteranno attorno ai +21/+22°C, mentre quelli massimi toccheranno i +34°C nella giornata odierna, ma in lieve flessione ad inizio settimana oscillando attorno ai +32°C. Un nuovo aumento dei valori massimi è atteso nella seconda parte della settimana, per l’arrivo di una bolla d’aria calda dal nord Africa.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo stabile sul Lazio e sulla capitale con nuova ripresa delle temperature anche nel corso della prossima settimana. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!